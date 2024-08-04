18-річну дівчину судитимуть за зберіганні наркотиків в особливо великих розмірах з метою подальшого збуту

Слідчі поліції зібрали беззаперечні докази протиправної діяльності 18-річної чернівчанки. За скоєне фігурантці загрожує покарання від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо: що 14 червня цього року співробітники Управління боротьби з наркозлочиністю ГУНП в Чернівецькій області спільно з колегами з Чернівецького райуправління поліції викрили протиправну діяльність 18-річної жительки обласного центру.

Під час досудового розслідування поліцейські з’ясували, що дівчина незаконно придбала та зберігала особливо небезпечні психотропні речовини та наркотичні засоби з метою їх подальшої реалізації для власного збагачення.

В ході проведення необхідних поліцейських заходів правоохоронці виявили та вилучили у фігурантки:

• понад пів кілограма амфетаміну;

• майже 400 грам PVP;

• 200 грам канабісу;

• 44 таблетки, які містять в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено – МДМА;

• 128 пробників із прозорою речовиною;

• майже 2300 зіп-пакетів різних розмірів;

• ізолюючі стрічки;

• електронні ваги;

• скляні та пластикові ємкості.

Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом Чернівецької окружної прокуратури завершили досудове розслідування, матеріали якого з обвинувальним актом відносно фігурантки скерували до суду для розгляду.

Дівчині інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області