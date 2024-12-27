19-річного киянина затримали за збут наркотиків

Правоохоронці вилучили у парубка 55 пігулок МДМА, канабіс, амфетамін та Альфа-PVP. Орієнтовна вартість вилученого за цінами «чорного» ринку становить близько 200 000 гривень. Наркодилеру повідомлено про підозру.

Оперативники карного розшуку відділу поліції №2 Шевченківського управління поліції отримали інформацію про те, місцевий мешканець зберігає велику партію заборонених речовин з метою їх подальшого збуту. Поліцейські затримали 19-річного парубка на одній з вулиць міста, при собі він мав 55 пігулок МДМА.

Під час невідкладного обшуку у квартирі, яку орендував фігурант правоохоронці вилучили ще пакунки з канабісом, амфетаміном та Альфа-PVP, а також електронні ваги, засоби для пакування, мобільний телефон та сім-картки. Орієнтовна вартість вилучених заборонених речовин за цінами «чорного» ринку становить близько 200 000 гривень

Наркозбувача слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Фігуранту загрожує до 10-ти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва