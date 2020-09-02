2 500 доларів за отримання громадянства: судитимуть службовця ДМС

За погодженням з прокуратурою Харківської області до суду скеровано обвинувальний акт стосовно службовця за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди за обіцянку посприяти прискореному отриманню громадянству іноземцем (ч. 3 ст. 368 КК України).

Як раніше повідомляв начальник управління прокуратури області Іван Тарасов, досудовим розслідуванням встановлено, що головний спеціаліст одного з відділів Управління з питань громадянства, паспортизації, реєстрації та еміграції ГУ ДМС України в Харківській області вимагав неправомірну вигоду в сумі 2 500 доларів США від громадянина Лівану.

За вказану суму службовець обіцяв іноземцю посприяти безперешкодному та прискореному отриманню ним українського громадянства.

Досудове розслідування здійснювало Територіальне управління ДБР, розташоване у м. Полтава, оперативний супровід — УСБУ в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Пресслужба прокуратури Харківської області