$2 тис. за дозвільні документи – затримано директора та працівника Регістру судноплавства України

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора затримано Генерального директора Державного підприємства «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України», яке належить до сфери управління Міністерства інфраструктури України, та головного фахівця цього підприємства після отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, службовці вимагали від представника підприємства 2 тис дол США за сприяння в складанні сертифікату і свідоцтва, які б дозволили підприємству здійснювати господарську діяльність.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводу управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора