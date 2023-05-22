Злочинну групу затримано за вимагання неіснуючого боргу у військовослужбовця ЗСУ

Зловмисники застосовували фізичне насильство до потерпілого, стежили за ним, погрожували його родині та обіцяли «проблеми на службі». Двох основних фігурантів затримали безпосередньо під час передачі частини коштів. Під час обшуків у них виявлено та вилучено символіку «днр», військову форму рф, прапор країни-агресора, бронежилети, а також зброю та боєприпаси.

До Департаменту карного розшуку Нацполіції звернувся військовослужбовець ЗСУ та повідомив, що у нього вимагають 33 тисячі доларів США неіснуючого боргу. Вимагачі постійно телефонували заявнику, переслідували, погрожували йому та його сім’ї.

Під час зустрічі на одній зі столичних АЗС фігуранти побили потерпілого та почали вимагати його автомобіль як заставу до повернення «боргу». Після численних погроз вони заставили чоловіка написати боргову розписку щодо повернення 33 тисяч доларів США. Крім того, аби убезпечити себе, змусили на камеру сказати, що він дійсно винен гроші і написав розписку без будь-якого тиску на нього. При цьому йому сказали передати наступного дня 4000 доларів США, в іншому випадку – борг зросте вдвічі і становитиме 66 тисяч доларів США.

Поліцейські провели оперативно-розшукові заходи та встановили коло осіб, які безпосередньо займалися вимаганням коштів. Оперативники разом із бійцями полку поліції особливого призначення №1 поліції Києва затримали двох фігурантів під час передачі їм частини «боргу» – 4000 доларів США. Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Заходи з документування протиправної діяльності інших фігурантів тривають. Досудове розслідування здійснюють слідчі Печерського управління поліції Києва під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури міста Києва.

За вчинення вимагання фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

У ході проведення обшуків поліцейські вилучили автомобілі, які використовувалися у злочинній діяльності, комп’ютерну техніку, боргові розписки. Крім того, виявлено символіку так званої «днр», форму військовослужбовця рф, прапор країни-агресора, бронежилети, а також зброю та боєприпаси. Тож перевіряється причетність фігурантів до диверсійно-розвідувальної діяльності на користь держави-агресора, а також встановлюються канали надходження вилученої зброї та боєприпасів.

Управління комунікації Національної поліції України