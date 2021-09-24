$2 тис. за непритягнення до відповідальності — судитимуть заступника керівника підрозділу райуправління поліції в м. Києві

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури завершено досудове розслідування стосовно поліцейського, який вимагав неправомірну вигоду за здійснення впливу на керівника іншого підрозділу Національної поліції.

За версією обвинувачення, 35-річний правоохоронець, перебуваючи на посаді заступника начальника відділу кримінальної поліції одного з районних управлінь Нацполіції у місті Києві, дізнався про факт затримання свого знайомого за підозрою у причетності до незаконного заволодіння транспортними засобами на території міста.

У зв’язку із цим, поліцейський переказав знайомому вимогу про надання йому неправомірної вигоди за вплив на керівника структурного підрозділу, який розслідує це провадження та з яким він мав давні дружні стосунки, для уникнення від кримінальної відповідальності.

Свої послуги правоохоронець оцінив у 2 тисячі доларів США, під час одержання яких у квітні 2021 року його було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Обвинувальний акт направлено до Подільського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Києві.

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура