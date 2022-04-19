$2000 за посаду: Львівські поліцейські викрили службовця Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Корупційну діяльність фігуранта задокументували оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі обласної поліції.

За даними слідства, провідний спеціаліст сектору Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за гроші допомагав людям працевлаштовуватися. За допомогу в отриманні посади в одному із підрозділів Західного міжрегіонального управління Міністерства Юстиції вимагав 2000 доларів США неправомірної вигоди.

Наприкінці минулого року чоловік отримав на свою картку частину від обумовленої суми — 15 000 гривень.

На підставі отриманих доказів службовцю ВККС поліцейські повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

За скоєне йому може загрожувати покарання — від трьох до восьми років позбавлення волі.

Національна поліція України