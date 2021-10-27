21-річний вінничанин через Інтернет-магазин торгував наркотичною сіллю

26 жовтня за місцем проживання у 21-річного вінничанина працівники поліції вилучили посилку, у якій знаходились розфасовані згортки наркотичних солей на суму понад 20 тисяч гривень. За оперативною інформацією, зловмисник працював на один з Інтернет-магазинів та шляхом закладок розповсюджував психотропні речовини на території обласного центру.

За словами начальника Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Юрія Голуба, в ході реалізації оперативної інформації працівники кримінальної поліції спільно з поліцейськими Управління боротьби з наркозлочинністю вилучили у вінничанина чергову партію розфасованої психотропної речовини, яку він отримав поштовою доставкою. За наявною інформацією, зловмисник робив закладки з PVP-сіллю та продавав заборонену речовину через чат-боти у додатку Telegram.

Вилучені речові докази направлені на експертизу.

Слідство розпочало кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією відповідно до ч.2 ст. 309 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Такий злочин карається позбавленням волі на строк до трьох років.

Поліцейські встановлюють осіб, причетних до каналу постачання наркотичної речовини у Вінницю.

Відділ комунікації поліції Вінницькій області