21-річному прикарпатцю інкримінують 14 епізодів шахрайства в Інтернеті

За процесуального керівництва Рожнятівського відділу Калуської окружної прокуратури повідомлено про підозру жителю Калущини у шахрайстві, вчиненому повторно (ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України).

За даними слідства, упродовж 2023-2024 років 21-річний чоловік на сайті «OLX.ua» розміщував оголошення про продаж комп’ютерних відеокарт.

На торговельному онлайн-сервісі він реєструвався під вигаданим ім’ям, вказував одноразові номери телефонів та пропонував відеокарти з високими технічними параметрами. Замовлення відправляв по передоплаті або повній оплаті за товар.

Однак після перевірки отриманого замовлення потерпілі виявляли, що відеокарти неробочі або технічні параметри їх значно нижчі від замовлених, можливості зв’язатись із продавцем у них не було, так як той блокував їх у мережі.

Встановлено, що зловмисник самостійно створював та друкував підроблені маркувальні наліпки із назвою марки, штрих-кодом та серійним номером відеокарт завищеної якості.

На даний час встановлено 14 випадків злочинних дій фігуранта.

Під час проведення правоохоронцями обшуку у помешканні підозрюваного вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку та сім-карти різних мобільних операторів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СВ ВП № 2 (смт Рожнятів) Калуського РВ ГУНП в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура