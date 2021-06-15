22-річного хлопця, який до смерті побив літнього чоловіка, засудили до 7 років позбавлення волі

Прокурором Немирівської окружної прокуратури в суді доведено винуватість 22-річного жителя Гайсинського району за ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Установлено, що в грудні 2020 року на вулиці селища Брацлав увечері обвинувачений зустрів незнайомого йому 83-річного чоловіка. Хлопець попросив у пенсіонера закурити, після чого між ними виник словесний конфлікт.

Далі обвинувачений, усвідомлюючи явну перевагу у фізичній силі над потерпілим, наніс йому численні удари кулаками та ногою по голові. Від завданих ушкоджень дідусь упав на землю та знепритомнів.

Його виявили охоронці сусіднього підприємства, які викликали «швидку» та поліцію. Згодом літній чоловік від завданих тілесних ушкоджень помер у лікарні.

Його кривдник був затриманий правоохоронними органами та після проведення досудового розслідування постав перед судом.

За результатами розгляду обвинувального акта та наданих прокурором доказів Немирівським районним судом ухвалено обвинувальний вирок, яким обвинуваченого визнано винуватим та засуджено до 7 років позбавлення волі.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури