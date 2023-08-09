НАБУ опублікувало відео викриття нардепа-«слуги» Гунька на хабарі

Йому вже оголосили підозру.

Народному депутату Анатолію Гуньку (“Слуга народу”), викритому вчора на хабарі, оголосили підозру. Він разом із двома пособниками був спійманий на хабарі у $85 000 .

Кваліфікація справи – ч. 4 ст. 368 КК України. Про це повідомили в НАБУ.

“За даними слідства, народний обранець (одночасно є головою Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України) запропонував підприємцю отримати землю під обробку. Ця земля була у сфері управління держпідприємств. Свої «послуги» він оцінив у розрахунку 130 доларів США/1 га землі”, – йдеться у повідомленні.

За надання для обробки ріллі площею 1700 га одного з державних підприємств зловмисники вимагали 221 000 доларів хабара. 85 000 доларів мали стати “авансом” і бути передані до початку обробітку земель. Під час передачі цієї суми нардепа і двох його пособників викрили “на гарячому”. Цього ж дня нардепу повідомили про підозру.

Розслідування цих фактів розпочато за заявою підприємця, у якого вимагали неправомірну вигоду.

НАБУ прізвища не називає, але оприлюднені деталі дозволяють зрозуміти, що це Гунько.

Гунько потрапив до парламенту в результаті довиборів на окрузі, де його головним суперником був Олег Ляшко.

Дружина нардепа Наталія Гунько двічі була обрана депутаткою Київської облради (у 2020 – від “Слуги народу”, у 2015 – від партії Ляшка). У 2021-2023 була головою Київоблради. 8 травня Гунько відправили у відставку, у рішенні зазначено, що вона “не виправдала довіру депутатів обласної ради”.

Гунька пов’язують з проросійським олігархом Віктором Поліщуком, який має родинні зв’язки з колишнім прем’єр-міністром і президентом РФ Дмитром Медведєвим. // LB.ua