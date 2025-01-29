23-річна одеситка продавала в інтернеті неіснуючі талони на пальне

Зловмисниця завдала потерпілим збитків майже на 32 тисячі гривень. Слідчі повідомили фігурантці про підозру. Їй загрожує позбавлення волі.

Співробітники відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 встановили, що дівчина розміщувала на різних сайтах оголошення про продаж талонів на бензин та дизель від 20 до 40 літрів, яких насправді не мала, по 44 гривні за літру.

Із покупцями «продавчиня» зустрічалася біля автозаправних станцій у Приморському районі міста. Видаючи себе за операторку АЗС, вона брала в людей обумовлену суму, казала, що зараз принесе талони, і зникала.

У такий спосіб протягом тижня зловмисниця ошукала п’ятьох громадян на загальну суму 31780 гривень.

Усі потерпілі звернулись по допомогу до поліції. Розшукавши правопорушницю, в ході проведення слідчих дій поліцейські вилучили у неї мобільний телефон з інформацією, що підтверджує її причетність до протиправної діяльності.

«За наявністю достатньої кількості зібраних нами доказів фігурантці повідомлено про підозру за ч.ч. 1 та 2 ст. 190 Кримінального кодексу України – у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, зокрема вчиненому повторно. Підозрюваній загрожує до трьох років позбавлення волі. Слідство триває під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси», – розповів слідчий територіального підрозділу поліції Микита Різов.

Поліцейські закликають громадян бути обачнішими під час здійснення покупок у продавців з інтернет-оголошень і розраховуватися за товар після його отримання.

Одеське районне управління поліції № 1