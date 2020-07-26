За неделю, с 19 по 25 июля, в Киеве произошло 40 грабежей и два разбойных нападения

Таковы официальные данные полиции Киева.

Преступники наверстывают упущенное после длительного карантина, а за жертвами «охотятся» круглосуточно.

Что происходит – разбирался OBOZREVATEL.

На дело с игрушкой

Два нестандартных разбойных нападения произошли в Шевченковском и Днепровском районах Киева 24 июля.

По информации источников OBOZREVATEL, около 16 часов в доме по ул. Пражской преступник, угрожая стартовым пистолетом, отобрал у курьера Glovo заказ. А через несколько часов между многоэтажными домами на ул. Бориса Житкова двое мужчин направили на прохожего… игрушечный пистолет и отобрали мобильный телефон.

Все подозреваемые в разбоях уже задержаны правоохранителями.

Жертвы – даже дети

На этой неделе жертвами столичных грабителей стали трое несовершеннолетних. В Шевченковском районе около 12 часов дня 23 июля неизвестный на ул. Сечевых Стрельцов отобрал у 10-летнего мальчика мобильный телефон.

Подобное преступление произошло и днем ранее в Голосеевском районе, однако преступницей оказалась женщина. На проспекте Глушкова она отобрала смартфон у 16-летней школьницы.

А в Дарницком районе 19 июля возле многоэтажки на ул. Урловской у двенадцатилетней девочки отобрали велосипед.

Охотники за золотом и телефонами

В теплое время года традиционно высока активность грабителей, которые срывают с женщин золотые украшения. Их, за исключением сделанных на заказ, трудно идентифицировать и легко продать.

В Днепровском районе на ул. Бучмы днем 23 июля у 50-летней женщины неизвестный сорвал с шеи золотую цепочку. В Дарницком районе на ул. Драгоманова (Позняки) днем 21 июля без цепочки осталась девушка.

А вот в Подольском районе на пр. Правды около полуночи 24 июля двое грабителей вырвали сережки из ушей 19-летней девушки. Также они забрали у жертвы наличные деньги.

Вечером 23 июля в Оболонском районе на ул. Вышгородской преступник вырвал телефон у 30-летней женщины. В тот же день около полуночи в Шевченковском р-не на ул. Невской грабитель напал на 18-летнюю девушку — также отобрал телефон.

Мужские «предпочтения»

Собеседники OBOZREVATEL в правоохранительных органах говорят, что давно пора избавиться от иллюзий, будто нападают только на женщин. Так, на этой неделе произошло несколько грабежей, жертвами которых стали мужчины.

С мобильным телефонами пришлось расстаться нескольким жителям Соломенского, Деснянского и Оболонского районов столицы. Жертвам грабителей – от 19 до 46 лет, а преступления произошли в разное время суток.

В Деснянском районе у 24-летнего мужчины и вовсе отобрали продукты. Причем это произошло около 11 часов дня на ул. Лаврухина.

В том же районе, но уже возле станции метро «Лесная», утром 20 июля у 27-летнего мужчины грабители отобрали сумку с документами и почти 30 тыс. грн.

А в Шевченковском районе Киева 21 июля бомжи (лица без определенного места жительства) напали на 53-летнего охранника автостоянки и отобрали у него 10 тысяч гривен. Подозреваемых в грабеже на ул. Парково-Сырецкой задержал оперативно подоспевший наряд.