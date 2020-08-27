23-річному молодику повідомлено про підозру в підпалі автомобіля журналістів у Броварах

За процесуального керівництва Броварської місцевої прокуратури повідомлено про підозру 23-річному чоловіку за фактом умисного знищення чужого майна шляхом підпалу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб ( ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України).

За даними слідства, вночі 17 серпня 2020 року в м. Бровари четверо осіб, за попередньою змовою між собою, з метою знищення чужого майна, вчинили підпал автомобіля марки «КІА», що належить водію «Радіо Свобода».

Перебуваючи на території однієї із багатоповерхівок міста, зловмисники кинули на передню частину автівки не встановлений досудовим розслідуванням предмет, від чого вказаний транспортний засіб почав горіти. Внаслідок вчинених протиправних дій, автомобіль повністю знищено, чим спричинено потерпілому матеріальних збитків на суму 220 тисяч гривень.

Підозрюваний був затриманий правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

На даний час слідством встановлюється місцезнаходження ще трьох осіб, причетних до скоєння злочину. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Броварського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Київській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається не винуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба прокуратури Київської області