На Одещині викрили «чорного» реєстратора, який позбавив громадянина будинку та земельної ділянки

Державний реєстратор незаконно переоформив нерухомість громадянина на третіх осіб, всупереч рішенню суду. Збитки, завдані потерпілому, сягають 12 мільйонів гривень. За це зловмиснику загрожує до шести років ув’язнення.

Співробітники кіберполіції спільно зі слідчим управлінням Одеської області, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, викрили та припинили протиправну діяльність державного реєстратора, який займався оборудками з нерухомістю.

Кіберполіція встановила, що посадовець, діючи в інтересах шахраїв, незаконно змінив право власності на земельну ділянку та житловий будинок жителя регіону.

Далі новий «власник» в якості забезпечення за кредитом передав вказану нерухомість в іпотеку банку. Після скасування іпотеки працівники банку передали права власності на користь колекторської установи. Зловмисникам не завадило навіть рішення суду про визнання іпотечного договору недійсним.

Таким чином зловмисники заподіяли майнову шкоду власнику на понад 12 мільйонів гривень.

Держреєстратору оголошено підозру за ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп’ютерах, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Підозрюваному суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 12 мільйонів гривень. Досудове слідство триває.

Департамент кіберполіції Національної поліції України