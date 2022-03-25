В Ізюмі два депутата, колишні мер і міліціонер почали працювати на окупантів

Вони зливають інформацію про ЗСУ і схиляють місцевих жителів також співпрацювати з окупантами.

В Ізюмі Харківської області два депутати, колишній мер і екс-міліціонер почали співпрацювати з російськими окупантами.

Про це повідомив у Facebook начальник відділу міськради Максим Стрельник.

Він зазначив, що поки українська армія героїчно захищає місто від спроб російських військ форсувати Сіверський Донець і повністю окупувати Ізюм, в «самому місті зараз скоюється злочин — державна зрада».

«Депутати Анатолій Фомічевський і Юрій Козлов разом з колишнім працівником міліції Владиславом Соколовим і екс-мером Олександром Божковим почали співпрацю з російськими окупантами», — повідомив чиновник.

Стрельник уточнив, що вони надають окупантам інформацію про розташування військ Збройних сил, доносять інформацію про місцевих активістів, підприємців, військовослужбовців тероборони і членів їхніх сімей. Крім того, збирають персональні дані людей, що залишилися в місті, нібито для видання гумдопомоги.

«Вони свідомо дезінформують ізюмчан, що знаходяться в місті без будь-яких засобів зв’язку, про те, що нібито державна і міська влада здала Київ, Харків і Ізюм і закликають всіх, хто знаходиться в блокадному місті, співпрацювати з російськими окупантами», — повідомив він.

Як повідомлялося, в Ізюмі окупанти розбомбили житловий будинок. Там у підвалах переховувалися близько 30 цивільних. Рятувальники не можуть витягнути звідти людей через постійні обстріли. // УНІАН