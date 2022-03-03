25 мародерів, які в «Борисполі» забрали майно на 10 мільйонів, відправили до Мартусівської колонії

25 мародерів, яких викрили в Борисполі, були затримані у рамках воєнного стану до 30 діб і нині перебувають в Мартусівській колоні, — повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Нагадаємо, що 28 лютого на території аеропорту «Бориспіль» затримали мародерів, які на шістьох автобусах намагались викрасти зі складів комп’ютерну техніку на суму понад 10 мільйонів гривень.

Відбувся контактний бій. Зловмисників затримали та порушили кримінальне провадження щодо насильства над населенням у районі воєнних дій та крадіжки вчиненої в особливо великих розмірах, або організованою групою. За скоєне зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Бориспільський міськрайсуд Київської області взяв мародерів під варту з можливістю внесення застави в сумі майже 250 тисяч гривень кожному.

«Навіть якщо група мародерів і внесе заставу, сумі в понад 6 мільйонів гривень, на потреби захисників України зараз це не буде зайвим», — зазначив Андрій Нєбитов.

Поліція Київщини попереджає – на мародерство правоохоронці відповідатимуть жорстко!

Відділ комунікації поліції Київської області