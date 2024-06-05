25-річна рівненчанка ошукала продавців взуття з Одеси на суму понад ₴700 тисяч

Впродовж чотирьох місяців при замовленні взуття з оптової онлайн-крамниці одеситів зловмисниця надсилала їм фейкові квитанції про оплату і в такий спосіб отримувала товар безкоштовно. Слідчі вже повідомили фігурантці про підозру у шахрайстві. За скоєне вона може опинитися за ґратами.

У травні до поліції звернулась місцева підприємиця з повідомленням про те, що вона разом зі своїм чоловіком тривалий час відправляла одній жінці свій товар, але згодом, при перевірці рахунків ФОП, виявила нестачу коштів, а саме відсутність надходжень плати від цієї клієнтки.

Вжитими заходами слідчі відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 спільно зі співробітники управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ викрили зловмисницю, якою виявилася 25-річна жителька Рівненщини, та припинили її протиправну діяльність.

Правоохоронці встановили, що дівчина наприкінці минулого року в одному з месенджерів натрапила на оптову онлайн-крамницю одеситів з продажу взуття і здійснила перше замовлення, яке добросовісно оплатила. Втім, впродовж наступних чотирьох місяців вона ще 23 рази купувала товар в тому ж магазині, але вже вдаючись до махінацій.

Зловмисниця кожного разу замовляла різну кількість взуття, а при спілкуванні з чоловіком власниці, який займався оформленням та відправкою замовлень, наполягала на повній передоплаті за товар. У якості підтвердження своїх намірів щодо покупки та створення враження реального покупця зловмисниця відправляла фото фейкових квитанцій про нібито успішні перекази грошей, яких насправді не робила, а скасовувала в останній момент.

Поліцейські задокументували, як довірлива одеська подружня пара, не перевіряючи надходження коштів, надіслала поштою клієнтці 2100 пар взуття на загальну суму понад 700 тисяч гривень. Вказаний товар зловмисниця без будь-яких проблем отримувала на пошті, а потім продавала вже у своїй онлайн-крамниці.

За місцем мешкання правопорушниці поліцейські провели санкціонований обшук, в ході якого вилучили понад 1200 пар взуття, які вона незаконно придбала та ще не встигла продати, а також банківську картку й мобільний телефон з інформацією, що підтверджує протиправність її дій.

«Ми зібрали достатню кількість доказів і під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігурантці про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, зокрема вчиненому повторно. Цей злочин кваліфікується за частинами 1 та 2 статті 190 Кримінального кодексу України. Згідно з чинним законодавством, дівчині загрожує штраф від 51 тис. до 72 тис. гривень або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років. В ході слідства ми перевірятимемо її на причетність до інших аналогічних злочинів», – повідомила старша слідча територіального підрозділу поліції Юлія Бондаренко.

Нагадаємо: нещодавно поліцейські викрили 38-річну одеситку у скоєнні аналогічного шахрайства. Пересилаючи фото нібито справжніх транзакцій за товар, вона в онлайн-магазинах ошукала шістьох продавців з різних областей України, спричинивши потерпілим матеріальні збитки загалом майже на 70 тисяч гривень.

Аби не постраждати від дій таких аферистів, закликаємо громадян бути обачнішими при продажі товарів у безготівковий спосіб та перевіряти надходження коштів на банківський рахунок, перш ніж відправляти покупцям товар.

Відділ поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1