СБУ затримала ворожого інформатора, який «зливав» окупантам інформацію про оборону заводів на Одещині

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Служба безпеки затримала ще одного прихильника рашизму, який передавав до росії локації Сил оборони та промислових об’єктів в Одеській області.

Зловмисником виявився працівник одного з місцевих заводів хімічної галузі.

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За даними слідства, він передавав своїм знайомим-громадянам рф координати критичної інфраструктури на території підприємства.

Також він «зливав» до країни-агресора детальну інформацію про місця базування та види озброєння підрозділів Сил оборони, які залучені до захисту промислового об’єкта.

Возможно, это изображение отрывной талон и текст «при вьезде в на гранд. шмон.с стоят вояки c бронеавтомобилем,останавл ивают машины я ехал автобусом ××× его не остановили.....там чедовек 15 очтанавливают по 3 машины сразу.стоят на трасе. ок спасибо nH ÎÎ— служба безпеки украйни ㅇㅇㅇ»

Для комунікації зловмисник використовував закриті чати одного з месенджерів.

Крім того, окремі відеофайли він супроводжував власними коментарями, в яких намагався дискредитувати українських захисників.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань).

Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України

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