2500 доларів за допомогу в легалізації громадянки РФ – адвокату повідомлено про підозру

Київською міською прокуратурою викрито та повідомлено про підозру адвокату у підбуренні до надання неправомірної вигоди службовій особі ДМС України за видачу документу дозвільного характеру (ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний надавав правову допомогу громадянці рф у оформленні посвідки на тимчасове проживання в Україні. До цього вказана громадянка неодноразово отримувала відмову Державної міграційної служби України у задоволенні поданих нею заяв. Також суд їй відмовив у задоволенні відповідного позову до ДМС України.

Будучи обізнаним про вказані рішення, адвокат підбурював клієнтку до надання неправомірної вигоди у розмірі 2500 доларів США службовим особам ДМС України за позитивне вирішення цього питання.

На цей час адвокату повідомлено про підозру та вручено клопотання про обрання запобіжного заходу.

Тривають заходи із встановлення спільників підозрюваного, у тому числі серед службових осіб ДМС України.

Викрито протиправну діяльність прокурорами спільно з слідчими СУ ГУНП у м. Києві за оперативного супроводу співробітників Служби безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура