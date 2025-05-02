$2500 хабаря за дозвіл на розміщення АЗС вимагав голова селищної ради на Одещині

Посадовця затримали під час одержання ним чергового «траншу». Нині йому повідомлено підозру. За скоєне може загрожувати до 10 років ув’язнення.

Як з’ясували поліцейські, голова однієї із селищних рад Подільського району вимагав від підприємця 2 500 доларів неправомірної вигоди. Натомість обіцяв позитивно вирішити його питання – погодження паспорту прив’язки тимчасової споруди та надання дозволу на розміщення газової автозаправної станції.

30 квітня оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області та слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області затримали фігуранта під час одержання 1500 доларів. Раніше ним як «завдаток» було отримано ще 1 000 доларів.

Нині на підставі зібраних доказів затриманому посадовцю поліцейські оголосили про підозру. Його дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

За одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб передбачене покарання – позбавленням волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Одеська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України