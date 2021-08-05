$2520 хабаря за контрабанду цигарок – на Закарпатті затримано прикордонника

За процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону затримано інспектора прикордонної служби Мукачівського прикордонного загону під час одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, прикордонник вимагав та одержав 2520 доларів США хабара за сприяння в незаконному переміщенні тютюнових виробів через державний кордон України до Угорщини.

Слідчі дії тривають. Вирішуються питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Викриття злочину здійснювалося прокурорами спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові, за матеріалами та спільно зі співробітниками п’ятого оперативного відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) територіального управління ДБР у м. Львові.

За матеріалами Спеціалізованої прокуратури

у військовій та оборонній сфері Західного регіону