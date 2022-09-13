У Львові жінка зарізала знайомого чоловіка

До вбивства 60-річного львів’янина причетна його знайома, яка завдала йому смертельне ножове поранення.

10 вересня до поліції надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир на проспекті Чорновола у Львові виявлено тіло чоловіка без ознак життя.

До розкриття злочину були задіяні слідчо-оперативна група та співробітники інших служб відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1. Правоохоронці встановили особу загиблого – 60-річного львів’янина. Також встановлено, що до скоєння злочину причетна 48-річна львів’янка, яка перебувала в гостях у загиблого. Близько 22.00 між нею та чоловіком під час розпивання спиртних напоїв виник конфлікт, під час якого вона вдарила потерпілого ножем у ділянку спини, спричинивши йому смертельне поранення.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області