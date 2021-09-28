В Одессе задержали мужчину, который на улице склонял к интиму 14-летнюю девочку

В областном центре злоумышленник во дворе многоэтажки на глазах у подростка совершил непристойные действия, узнали копы.

В Одессе в понедельник, 27 сентября, правоохранители задержали злоумышленника за развращение 14-летней девочки.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, вчера во дворе многоэтажки в Малиновском районе города злоумышленник совершил непристойные действия на глазах у девочки-подростка и склонял ее к половой связи.

«Несовершеннолетняя сбежала домой и сразу же рассказала обо всем матери», – говорится в сообщении.

Мужчину задержали с поличным.

Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

За развращение несовершеннолетней (ст. 156 Уголовного кодекса) мужчине грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы. // УНИАН