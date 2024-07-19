Жителя Рівненщини засуджено за замах на вбивство єгеря

За публічного обвинувачення прокурорів Рівненської обласної прокуратури 67-річного жителя смт. Зарічне, визнано винним за замах на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України).

Вироком Кузнецовського міського суду йому призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

Доведено, що обвинувачений 17 жовтня 2014, перебуваючи на території мисливського угіддя урочище «Могилки» поблизу с. Бір, на той час, Зарічненського району Рівненської області, з метою заподіяння смерті єгерю ТОВ «Лісопереробна компанія», який намагався перешкодити його незаконним діям щодо полювання, здійснив в його сторону два одночасні постріли із мисливської рушниці.

Однак, злочин не було доведено до кінця з причин, які не залежали від його волі, оскільки внаслідок здійснених ним пострілів, одна із куль влучила у рушницю єгеря, що знаходилась на його плечі.

Обвинувачений у суді свою вину не визнав та категорично заперечував винуватість у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Вирок ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури