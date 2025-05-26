26-річну жительку Одеського району затримали за розповсюдження психотропів

Правопорушниці повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. За скоєне їй загрожує чималий термін увʼязнення з конфіскацією майна.

Жінку викрили дільничні офіцери поліції відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 2 на вулиці одного з населених пунктів Південнівської громади, коли вона розкладала «закладки».

Викликана на місце події слідчо-оперативна група, виявила та вилучила у містянки, а також зі зроблених нею схованок, 10 згортків з особливо небезпечними психотропними речовинами. Вміст пакетиків поліцейські перевірили експрес-тестом, після чого скерували на експертне дослідження.

Слідчі затримали зловмисницю в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. В ході досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що фігурантка налагодила зв’язок із невстановленим постачальником через один із месенджерів. Вона отримувала вже розфасовані психотропні речовини та збувала їх через схованки, які фіксувала на свій мобільник і надсилала фото з координатами покупцям.

Телефон з інформацією, що становить інтерес для слідства, правоохоронці долучили до матеріалів справи.

Як розповів т.в.о. начальника слідчого відділу територіального підрозділу поліції Євген Гайовий, наразі, за наявності достатньої кількості зібраних доказів протиправної діяльності жінки, їй повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – в незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Відповідно до чинного законодавства, правопорушниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10-ти років з конфіскацією майна.

Поліцейські встановлюватимуть коло осіб, причетних до наркотрафіку. Слідство триває під процесуальним керівництвом Доброславської окружної прокуратури.

Одеське районне управління поліції № 2