За вчинення розбійного нападу та вбивства мешканцю Хмільницького району загрожує довічне ув’язнення

Published

Днями слідчі слідчого управління ГУНП у Вінницькій області за процесуальним керівництвом Вінницької обласної прокуратури направили до суду матеріали кримінального провадження відносно 35-річного жителя Калинівської територіальної громади, причетного до вбивства 35-річного жителя м. Одеса та інших особливо тяжких злочинів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисник, мешканець Хмільницького району заздалегідь спланував свій злочин. На одному з Інтернет ресурсів він знайшов оголошення щодо купівлі-продажу мінітрактора. Використовуючи заздалегідь придбаний мобільний телефон, правопорушник домовився з власником однієї з фірм м. Одеса про купівлю сільськогосподарської техніки та її доставку на територію Вінницької області.

за вчинення розбійного нападу та вбивства мешканцю хмільницького району загрожує довічне ув’язнення

15 лютого під час зустрічі з працівником фірми, який доставив замовлену техніку, з метою заволодіння транспортним засобом та коштами, фігурант вбив останнього, вистріливши йому в голову з вогнепальної зброї.

Надалі правопорушник сів за кермо автомобіля потерпілого, на причепі якого було два мінітрактори. На відстані кількох кілометрів від місця злочину він розвантажив один трактор, після чого на тому ж транспортному засобі поїхав у іншому напрямку. Аби приховати злочин та «заплутати» сліди зловмисник підпалив автівку.

за вчинення розбійного нападу та вбивства мешканцю хмільницького району загрожує довічне ув’язнення

На розкриттям злочину працювали співробітники відділу поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції, Управління карного розшуку, слідчого управління та Відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області.

Зброю, з якої було здійснено постріл, та гроші обвинувачений встиг знищити.

Дії 35-річного правопорушника слідчі кваліфікували за п’ятьма статтями  Кримінального кодексу України: п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство з корисливих мотивів), ч. 4 ст. 187 (Розбій), ч. 2 ст. 194  (Умисне знищення або пошкодження майна), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом).

За скоєне йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Матеріали з обвинувальним актом направлені до суду.

Відділ комунікації поліції Вінницької області

Like

Tags:

You may also like...