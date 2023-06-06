за вчинення розбійного нападу та вбивства мешканцю хмільницького району загрожує довічне ув’язнення

Днями слідчі слідчого управління ГУНП у Вінницькій області за процесуальним керівництвом Вінницької обласної прокуратури направили до суду матеріали кримінального провадження відносно 35-річного жителя Калинівської територіальної громади, причетного до вбивства 35-річного жителя м. Одеса та інших особливо тяжких злочинів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисник, мешканець Хмільницького району заздалегідь спланував свій злочин. На одному з Інтернет ресурсів він знайшов оголошення щодо купівлі-продажу мінітрактора. Використовуючи заздалегідь придбаний мобільний телефон, правопорушник домовився з власником однієї з фірм м. Одеса про купівлю сільськогосподарської техніки та її доставку на територію Вінницької області.

15 лютого під час зустрічі з працівником фірми, який доставив замовлену техніку, з метою заволодіння транспортним засобом та коштами, фігурант вбив останнього, вистріливши йому в голову з вогнепальної зброї.

Надалі правопорушник сів за кермо автомобіля потерпілого, на причепі якого було два мінітрактори. На відстані кількох кілометрів від місця злочину він розвантажив один трактор, після чого на тому ж транспортному засобі поїхав у іншому напрямку. Аби приховати злочин та «заплутати» сліди зловмисник підпалив автівку.

На розкриттям злочину працювали співробітники відділу поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції, Управління карного розшуку, слідчого управління та Відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області.

Зброю, з якої було здійснено постріл, та гроші обвинувачений встиг знищити.

Дії 35-річного правопорушника слідчі кваліфікували за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України: п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство з корисливих мотивів), ч. 4 ст. 187 (Розбій), ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом).

За скоєне йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Матеріали з обвинувальним актом направлені до суду.

Відділ комунікації поліції Вінницької області