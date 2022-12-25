26-річний житель Одещини застрелив знайому з рушниці

Поліцейські розслідують обставини смерті 22-річної жительки Роздільнянського району

Подія сталася 24 грудня о другій годині ночі за місцем мешкання молодого чоловіка. Він сам подзвонив до поліції і повідомив про те, що через власну необережність застрелив знайому.

Прибувши за вказаною адресою заявника, поліцейськими попередньо встановлено, що він запросив дівчину до себе в гості, а після вживання слабоалкогольних напоїв почав показувати мисливську рушницю і здійснив постріл, внаслідок якого гостя отримала вогнепальне поранення в голову, несумісне з життям.

Фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Поліцейські вилучили з місця скоєння злочину зброю і направили на експертизу. Правоохоронці встановили, шо рушниця зареєстрована на вітчима затриманого, який наразі перебуває за кордоном.

Наразі слідчими розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) та встановлюються всі обставини події.

Правоохоронці закликають власників зброї неухильно дотримуватися правил її зберігання. Так, зброя повинна зберігатися в металевих ящиках чи сейфах у розрядженому стані. Власники повинні унеможливити доступ до зброї та боєприпасів сторонніх осіб.

Роздільнянський районний відділ поліції Одещини