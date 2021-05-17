В Одессе застолье закончилось убийством двадцатью ударами ножа

Квартирант жестоко убил своего арендодателя в Одессе – по его словам конфликт начался из-за упоминания об общей знакомой

Об этом сообщает Depo.Одеса, ссылаясь на Одесское районное управление полиции № 1.

В Одессе квартирант распивал спиртные напитки со своим арендодателем, и во время разговора мужчины вспомнили общую знакомую – застолье закончилось жестоким убийством.

51-летний квартирант нанес своему 50-летнему арендодателю, у которого в квартире на улице Богдана Хмельницкого снимал комнату, более двух десятков ударов ножом. После этого, злоумышленник еще полтора суток находился с умершим от потери крови арендодателем в квартире, сообщают в полиции. Затем мужчина похитил имущество убитого и оставил квартиру, и уже через полчаса его задержала полиция. Сейчас мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Другие его действия получат правовую оценку во время досудебного расследования.