27-річного франківця, який влаштував нічну різанину, взято під варту

За процесуального керівництва Івано-Франківської місцевої прокуратури особі повідомлено про підозру у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень потерпілому (ч. 1. ст. 121 КК України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Івано-Франківської обласної прокуратури.

Встановлено, що 27-річний мешканець м. Івано-Франківська, перебуваючи біля магазину «Заравшан», на грунті раптово виниклого словесного конфлікту наніс потерпілому ряд ножових поранень, спричинивши останньому тяжкі тілесні ушкодження. Після інциденту потерпілого доставлено до медичного закладу, а зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України.

За вчинене йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.