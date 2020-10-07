На Харьковщине девица несколько раз ударила ножом знакомого

22-летняя преступница год находилась в розыске после вынесения приговора.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области. В 2017 году фигурантка, во время отдыха на территории Журавлевского гидропарка, несколько раз ударила ножом в живот своего знакомого. По данному факту открыли уголовное производство по статье 121 УК Украины (“нанесение тяжких телесных повреждений”).

Киевский районный суд Харькова приговорил 22-летнюю девушку к пяти годам тюрьмы. По данным “главка”, злоумышленница год находилась в розыске и 6 октября ее задержали оперативники Богодуховского отделения полиции.

Девушку поместили в следственный изолятор в городе Харькове. В ближайшее время ее этапируют к месту заключения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове четырехлетний ребенок выпал из окна шестого этажа. Инцидент произошел в Индустриальном районе. По словам правоохранителей, детская кроватка находилась возле открытого окна. К сожалению, от полученных травм малыш скончался. В момент трагедии мама ребенка находилась дома и спала. Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии. // newsroom.kh.ua