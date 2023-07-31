$270 тисяч за дозвіл на пасажирські перевезення – судитимуть посадовця КМДА та керівника держпідприємства

Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно заступника директора одного з Департаментів КМДА та директора державного підприємства, яке відноситься до сфери управління Київської ОДА за обставинами вимагання та одержання 270 тис. дол США (ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовці вимагали від керівника підприємства, яке надає послуги з пасажирських перевезень маршрутними таксі, кошти за сприяння та нестворення перешкод в його роботі. У разі відмови заступник директора департаменту погрожував нібито створити проблеми в роботі перевізника, а також інших, пов’язаних з ним підприємств.

Директор державного підприємства виступав посередником у домовленостях та передачі коштів.

У січні та лютому 2022 року правоохоронці задокументували одержання обвинуваченими двох траншів неправомірної вигоди на загальну суму 51 200 дол США.

З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну чоловіки призупинили протиправні дії щодо перевізників, однак вже в липні 2022 року поновили свої вимоги. Вони вимагали 220 тис. дол США за грудень-червень 2022 року та за продовження договорів на перевезення пасажирів до кінця року. При цьому договори вже були підписані на момент отримання ними коштів.

Службовців затримали «на гарячому» одразу після одержання ними обумовленої суми.

Під час невідкладних обшуків, зокрема, за місцем проживання затриманих та у службових приміщеннях КМДА, вилучено грошові кошти, документи та ручні осколкові гранати.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Печерського районного суду міста Києва.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура