На Київщині двоє чоловіків підпалили товариша та кинули до ями

23 листопада двоє товаришів запросили третього до гаражного приміщення. Під час розпиття спиртних напоїв між ними виникла суперечка, в результаті якої чоловіки облили товариша бензином, підпалили та штовхнули до ями.

Про термічні опіки, з якими 50-річний житель села Матюші опинився у лікарні, до Білоцерківського районного управління поліції повідомили медики.

Слідчі з’ясували що між чоловіками виникла сварка через те, шо запрошений товариш начебто обіцяв в минулому відремонтувати мопед одного з них, але так цього і не зробив.

В подальшому, 37-річний господар взяв з полиці гаража скляну банку, в якій був бензин та вилив його на голову гостю. На допомогу одразу поспішив 44-річний товариш, який за допомогою запальнички підпалив потерпілого та штовхнув його до оглядової ями гаражного приміщення.

Зі слів лікарів, чоловік отримав приблизно 14% опіків 2-3 ступеню обох верхніх кінцівок та голови. Нині він знаходиться у Білоцерківській міській лікарні № 2.

Слідчі за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури повідомили про підозру обом чоловікам за ч. 2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до десяти років.

Згодом у суді лиходіям обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Поліція Київської області