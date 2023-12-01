₴3,2 млн. збитків під час модернізації котельні – судитимуть замовника та підрядника     

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора комунального підприємства та підрядника за фактами розтрати чужого майна та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Підряднику також інкриміновано легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що комунальне підприємство виступило замовником робіт з модернізації теплогенеруючого обладнання багатопаливної котельні у місті Біла Церква.

Підрядна організація встановила старого зразка та менш потужний котельний модуль, ніж це передбачалося тендерною документацією.

Надалі обвинувачені внесли до актів приймання виконаних будівельних робіт недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт та їх вартості. На підставі цих документів на рахунок підрядника перераховано бюджетні кошти.

Директор товариства легалізував безпідставно отримані кошти шляхом придбання майна для здійснення своєї господарської діяльності.

Через вказані неправомірні дії зазначених осіб місцевому бюджету завдано 3,2 млн грн збитків.

Досудове розслідування здійснювалося детективами ТУ БЕБ в Київській області, оперативний супровід – ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура