3 місяці арешту отримав чоловік за домашнє насильство над матір’ю

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Жовківської окружної прокуратури суд визнав винним 49-річного мешканця Львівського району у вчиненні домашнього насильства (ст. 126-1 КК України). Вироком суду йому призначено покарання у виді арешту строком на 3 місяці.

Встановлено, що у смт. Куликів Львівського району засуджений проживає в одному будинку з мамою та впродовж тривалого часу систематично вчиняє домашнє насильство над нею.

Потерпіла зазначає, що її син впродовж років зловживає спиртними напоями, нищить її майно, ображає її нецензурною лексикою, наносить побої, постійно погрожує фізичною розправою.

Зокрема, у червні чоловік вкотре повернувся додому напідпитку та почав конфлікт з мамою, під час якого словесно ображав останню, принижуючи її честь та гідність, погрожував фізичною розправою. І з метою вчинення психологічного тиску та залякування пошкодив майно потерпілої.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури