30 000 пачок цигарок на добу: ліквідовано чергову масштабну підпільну тютюнову фабрику

Цех знаходився у Хмельницькому. Збували готовий «товар» оптовим покупцям через проміжні пункти, куди зловмисники доставляли фальсифікат безпосередньо з «виробництва». У ході проведених заходів поліцейські вилучили цигарок, сировини для їх виготовлення та обладнання на понад 11 000 000 гривень.

Під час відпрацювання тіньового ринку підакцизної продукції оперативники Департаменту стратегічних розслідувань у співпраці з колегами регіональних УСР у Львівській та Хмельницькій областях спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП у Львівській області Нацполіції задокументували злочинну діяльність групи осіб, які організували діяльність незаконної фабрики, де виготовляли контрафактні тютюнові вироби.

Ділки розмістили «цех» у нежитловому приміщенні на території міста Хмельницького, де встановили промислову лінію для забезпечення повного циклу виробництва цигарок — від подрібнення тютюну до пакування продукції, готової до продажу. Зокрема, фігуранти виготовляли сигарети без фільтру під виглядом відомих торговельних марок.

Організатори нелегального тютюнового бізнесу подбали і про заходи конспірації: фабрика працювала у закритому режимі, готову продукцію ділки завантажували у вантажні транспортні засоби у спеціально відведених місцях, а на випадок відключення електроенергії виробництво було обладнане автономним живленням. Тютюн, поліграфію та інші комплектуючі для масового штампування фальсифікованих сигарет «підприємці» завозили на різних автомобілях, постійно змінюючи маршрути підʼїздів до підпільного виробництва.

Також, у ході слідства поліцейські встановили місцезнаходження мережі так званих проміжних пунктів на території обласного центру, куди ділки привозили фальсифікований «товар» і реалізовували його оптовим покупцям. Промислова потужність підпільної фабрики складала понад 30 000 пачок цигарок за добу.

З метою припинення незаконного виробництва підакцизних товарів, правоохоронці провели більше десятка обшуків за місцем розташування виробництва, перевалочних пунктів та у транспортних засобах, які використовувалися для перевезення тютюнових виробів та сировини. За їх результатами вилучили промислову лінію та спецобладнання для виробництва сигарет, близько 19,5 тонн тютюну, майже 100 000 пачок цигарок різних торговельних марок без марок акцизного податку, поліграфічну продукцію, мобільні телефони та чорнові записи.

На момент появи поліцейських у приміщенні підпільного виробництва цигарок знаходились працівники — мешканці Хмельницької та Запорізької областей, які забезпечували технологічний процес виготовлення фальсифікованого «товару». Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно, загальна вартість якого перевищує 11 000 000 гривень.

Наразі встановлюється повне коло причетних до організації нелегального тютюнового бізнесу осіб із метою притягнення їх до відповідальності.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо: в Чернівецькій області правоохоронці ліквідували підпільну тютюнову фабрику з виробничими потужностями до 50 000 пачок на добу, до функціонування якої причетні громадяни України та іноземці.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України