30-річна шепетівчанка, продаючи взуття на інтернет-платформі, втратила більше ₴100 тисяч

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Як повідомила в поліції потерпіла, до неї зателефонувала невстановлена особа та видала себе за покупця товару. Жінка якраз продавала речі на інтернет-платформі оголошень.

Псевдопокупець запропонував перейти за наданим ним посиланням, аби оформити угоду з продажу товару. Потерпіла виконала вимогу аферистів, після чого з її карткових рахунків зникло 102 тисячі гривень.

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Сумно, що потерпіла знала про такий вид шахрайства, проте таки здійснила усі запропоновані їй маніпуляції.

За даним фактом дізнавачі Шепетівського райуправління поліції відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини подій.

Поліцейські наголошують, що подібного роду шахрайства трапляються чи не щодня. Тому запам’ятайте — під час купівлі-продажу товарів через інтернет в жодному разі не переходьте за запропонованими посиланнями і не вносьте туди свої особисті дані. Усю переписку ведіть тільки на офіційних платформах.

Шепетівське районне управління поліції

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