30-річна шепетівчанка, продаючи взуття на інтернет-платформі, втратила більше ₴100 тисяч

Як повідомила в поліції потерпіла, до неї зателефонувала невстановлена особа та видала себе за покупця товару. Жінка якраз продавала речі на інтернет-платформі оголошень.

Псевдопокупець запропонував перейти за наданим ним посиланням, аби оформити угоду з продажу товару. Потерпіла виконала вимогу аферистів, після чого з її карткових рахунків зникло 102 тисячі гривень.

Сумно, що потерпіла знала про такий вид шахрайства, проте таки здійснила усі запропоновані їй маніпуляції.

За даним фактом дізнавачі Шепетівського райуправління поліції відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини подій.

Поліцейські наголошують, що подібного роду шахрайства трапляються чи не щодня. Тому запам’ятайте — під час купівлі-продажу товарів через інтернет в жодному разі не переходьте за запропонованими посиланнями і не вносьте туди свої особисті дані. Усю переписку ведіть тільки на офіційних платформах.

Шепетівське районне управління поліції