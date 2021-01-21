30-річному одеситу поліцейські оголосили підозру в умисному вбивстві батька та знайомого (відео)

Жахлива подія сталася вчора в орендованому помешканні на проспекті Небесної Сотні, де усі троє проживали.

Зловмисник ножем відтяв 53-річному батькові голову та розрізав черевну порожнину, а 32-річному знайомому завдав чисельних ножових поранень у шию та тулуб. Зі слів підозрюваного, він позбавив життя чоловіків під час так званого ритуального обряду.

В рамках провадження, розпочатого за п.1 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України, призначено низку експертиз, спрямованих на дослідження психічного стану підозрюваного, його осудності та повних обставин правопорушення. Зараз слідчі клопочуть про обрання затриманому в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України фігуранту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. За скоєне йому може загрожувати позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне ув’язнення.

Одеське районне управління поліції № 1