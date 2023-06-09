Викрито схему вимагання коштів від осіб, які утримуються у Чернігівському СІЗО, та їх рідних

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру двом особам у вимаганні (ч. 4 ст. 189 КК України).

За даними слідства, раніше судимий чоловік, маючи зв’язки і вплив у кримінальних колах, разом зі спільником на волі та ще двома ув’язненими Чернігівського СІЗО організували схему вимагання коштів.

Вони вимагали гроші у взятих під варту осіб та їх близьких родичів. В разі, якщо потерпілі не погоджувалися на їхні умови, учасники схеми погрожували застосувати фізичне насильство. Також вони погрожували, що звинуватять осіб, що перебувають під вартою в СІЗО, у начебто недотриманні «злодійських звичаїв» та у торгівлі наркотиками і психотропами.

Двох учасників схеми, які перебували на волі, затримали правоохоронці після отримання чергової частини коштів – 40 тис грн від потерпілого. Всього задокументовано вимагання та отримання ними 80 тис грн.

Під час обшуку місць утримання та мешкання учасників схеми, а також транспортних засобів, які вони використовували, виявлено та вилучено «чорнові» записи щодо «общака», телефони, грошові кошти в національній та іноземній валюті, наркотичні засоби.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. А також щодо повідомлення про підозру іншим встановленим учасникам групи.

Заходи з викриття і розслідування проводять оперативники УСР в Чернігівській області ДСР Нацполіції, слідчі ГУ НП в Чернігівській області за силової підтримки КОРД та полку поліції особливого призначення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора