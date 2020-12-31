$30 тис. хабаря депутатам Сумської міськради – підприємцю повідомлено про підозру

Сумською обласною прокуратурою повідомлено про підозру власнику приватних підприємств за фактом надання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369 КК України).

За даними слідства, у вересні 2020 року підозрюваний передав 30 тис доларів США депутатам Сумської міської ради VII скликання за позитивне голосування на черговій сесії за надання дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо необхідних йому для здійснення господарської діяльності земельних ділянок у м. Суми.

Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим фігурантам кримінального провадження.

Протиправну діяльність викрито прокурорами спільно зі слідчими Головного управління ДФС у Сумській області.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора