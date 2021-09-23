Поліцейські Іршави затримали грабіжника, який з ножем напав на пенсіонера

У селі Білки, що поблизу Іршави, місцевий мешканець проник до будинку свого односельця, наніс йому тілесні ушкодження та відібрав гроші та мобільний. Зловмисника оперативно затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання

Вчора, 21 вересня, опівночі на лінію «102» надійшло повідомлення про напад на пенсіонера в селі Білки, що неподалік міста Іршави.

Співробітники кримінальної поліції, які негайно виїхали за вказаною адресою, оперативно затримали зловмисника. Завдяки місцевим мешканцям, розбійник не встиг далеко втекти.

Працівники поліції з’ясували, що 34-річний раніше судимий мешканець села Білки, озброївшись ножем, близько опівночі проник до помешкання свого 69-річного односельця. Заставши господаря в одній з кімнат будинку, почав погрожувати йому фізичною розправою та вимагати гроші.

Зловмисник побив пенсіонера та відібрав наявні в нього 500 гривень і мобільний телефон.

Потерпілого госпіталізовано до лікарні, а підозрюваного поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Відомо, що останній всього кілька днів тому звільнився з місць позбавлення волі і знову вчинив злочин.

За вказаним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (Розбій, поєднаний з проникненням у житло). Тепер затриманому загрожує до 12 років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області