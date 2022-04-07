₴30 тис. за незаконне переправлення призовників через кордон — викрито чергову схему

За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури слідчими СУ ГУНП у м. Києві спільно з оперативним підрозділом УПК в м. Києві Департаменту кіберполіції Національної поліції України у столиці викрито осіб, які організували схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).

Встановлено, що зловмисники, один з яких є волонтером, розмістили на одному із популярних інтернет-ресурсів оголошення про надання послуг чоловікам призовного віку з виїзду за кордон аби уникнути війни та її наслідків.

Учасники групи на інтернет ресурсах підшукували чоловіків, які через проведення бойових дії терміново хотіли залишити територію України, та під час телефонної розмови «ділки» просили надіслати їм на картковий рахунок передплату у розмірі від 15000 тис. грн, фотокопію паспорта та військового квитка. Вартість послуги з незаконного перетину кордону становила 30 тис. грн.

Під час проведених обшуків у фігурантів кримінального провадження виявлено та вилучено картки, на які перераховувались кошти, а також засоби зв’язку.

Вирішується питання про повідомлення про підозру учасникам групи.

У межах слідства правоохоронці встановлюють причетність вказаних осіб до інших злочинів.

Київська міська прокуратура