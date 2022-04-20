Чернігівські поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві товариша

Оперативники карного розшуку поліції Чернігівщини та слідчі Чернігівського районного управління поліції затримали 62-річного мешканця Чернігова, який в ході конфлікту вбив товариша.

20 квітня до поліції надійшла інформація про те, що у квартирі в Чернігові виявлено тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. В ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що між двома чоловіками виник конфлікт. 41-річний підозрюваний завдав товаришу тілесні ушкодження, від яких останній помер на місці.

Поліція оперативно затримала причетного до вбивства у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліцейські вилучили з місця події знаряддя злочину – ніж та молоток, а також зібрали ґрунтовну доказову базу, що свідчить про причетність зловмисника до скоєння вбивства.

Поліція під процесуальним керівництвом прокуратури відкрила провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), що карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років.

Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області