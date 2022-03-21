3000 євро за перетин кордону: поліцейські Вінниччини затримали двох чоловіків

20 березня двоє чоловіків призовного віку пропонували хабар керівнику прикордонного загону, щоб незаконно перетнути кордон.

Подія трапилася в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення Могилів-Подільського прикордонного загону.

Підозрювані жителі Полтавської області віком 30 та 41 років.

Затримали двох зловмисників слідчі слідчого управління обласної поліції за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД спільно з працівниками УСБУ, прикордонниками за процесуального керівництва Вінницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

“Підозрювані намагалися незаконно перетнути українсько-молдовський кордон з метою уникнення призову на військову службу. Передача коштів відбулася в оглядовому залі в зоні митного контролю. Грошові кошти вилучені”, — прокоментував керівник відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління обласного главку поліції Євген Кронівець.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

За таке правопорушення зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідство готує матеріали для оголошення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наразі підозрювані затримані та перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Поліція Вінницької області