Поліцейські затримали зловмисника, причетного до розбійного нападу на львів’янку

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За рішенням суду затриманий перебуває під вартою. За скоєне йому загрожує покарання – позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Як встановили співробітники Львівського районного управління поліції #2, 6 жовтня близько 22.30 на вулиці Володимира Великого у Львові зловмисник напав на перехожу – 46-річну львів’янку, побив її, заволодів сумочкою з грошима та документами, після чого втік.

поліцейські затримали зловмисника, причетного до розбійного нападу на львів’янку

До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції тв слідчі територіального підрозділу поліції. Проводився комплекс оперативно- розшукових заходів, правоохоронці також вивчали записи камер відеоспостереження та встановили, що до скоєння злочину причетний 22-річний львів’янин.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Суд обрав затриманому запобіжний захід-тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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