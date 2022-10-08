поліцейські затримали зловмисника, причетного до розбійного нападу на львів’янку

За рішенням суду затриманий перебуває під вартою. За скоєне йому загрожує покарання – позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Як встановили співробітники Львівського районного управління поліції #2, 6 жовтня близько 22.30 на вулиці Володимира Великого у Львові зловмисник напав на перехожу – 46-річну львів’янку, побив її, заволодів сумочкою з грошима та документами, після чого втік.

До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції тв слідчі територіального підрозділу поліції. Проводився комплекс оперативно- розшукових заходів, правоохоронці також вивчали записи камер відеоспостереження та встановили, що до скоєння злочину причетний 22-річний львів’янин.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Суд обрав затриманому запобіжний захід-тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області