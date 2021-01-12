31-річний львів’янин вбив свою дружину в присутності малолітніх дітей

Чоловік сам подзвонив у поліцію і зізнався у вбивстві

31-річний мешканець Львова задушив свою дружину під час побутового конфлікту. Після цього чоловік сам подзвонив у поліцію і зізнався у скоєному. Чоловіка уже затримали та незабаром оберуть йому запобіжний захід. Інцидент трапився у вівторок, 12 січня, у квартирі багатоповерхового будинку на вул. Княгині Ольги, 63.

Як повідомили у прес-службі обласної поліції, о 7:20 на «102» подзвонив чоловік і повідомив, що вбив власну дружину. До його помешкання одразу виїхали поліцейські. Як повідомили ZAXID.NET власні джерела у слідстві, чоловік з 30-річною дружиною удвох випивали алкоголь. Вони почали конфліктувати і жінка кілька разів завдала незначні удари ножем чоловіку. Після цього він задушив її. Внаслідок отриманих травм жінка померла ще до приїзду медиків.

У момент вбивства в квартирі перебували шестимісячне немовля та ще двоє дітей віком 2 та 5 років. Сім’я, де сталося вбивство, благополучна і не перебуває на обліку у соціальних службах.

За цим фактом слідчі Франківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) ККУ. Поліцейські затримали чоловіка, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.