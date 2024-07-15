Вибуху у квартирі в Зеленодольську: в результаті на місці загинули двоє чоловіків та була травмована жінка

Фахівцями вибухотехнічної служби встановлено, що у квартирі вибухнув боєприпас.

Подія сталася 13 липня близько 00.50 у квартирі в м. Зеленодольську. На місці вибуху працювала слідчо-оперативна група відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції та поліцейські управління вибухотехнічної служби ГУНП в Дніпропетровській області.

Попередньо встановлено, що боєприпас вибухнув у шафі в час, як містяни перебували в помешканні. Смертельні травми отримали 48- та 49-річний місцеві жителі, постраждала 47-річна жінка. Її госпіталізували до лікарні.

З місця події зібрали речові докази та на даний час встановлюється походження та характеристики боєприпасу, який підірвався. За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1 ч. 2 ст. 115 (нещасний випадок) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють всі обставини події та походження боєприпасу. Призначено експертизи.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького РУП