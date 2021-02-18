Экс-начальника следственного управления ГФС будут судить за взятку в  50 тыс. долларов

В Высший антикоррупционный суд направлено обвинительное заключение в отношении экс-руководителя следственного управления финансовых расследований Главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области Александра Чепеля, уличенного в получении 50 тыс. долл. взятки.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

“Прокурорами САП принято решение об окончании предварительного расследования и направления в суд обвинительного акта в отношении руководителя следственного управления финансовых расследований Главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области, уличенного в апреле 2020 года в получении 50 тыс. долл. США неправомерной выгоды, а также адвоката, который выступал посредником в деле”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что 18 февраля обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.

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В прошлом году в декабре было завершено досудебное расследование по делу об экс-начальнике следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы в Киевской области Александра Чепеля и его сообщника, подозреваемых в получении 50 тыс. долларов взятки.

Указанных лиц 7 апреля 2020 года разоблачили детективы НАБУ совместно с ГУ внутренней безопасности ГФС Украины под процессуальным руководством прокуроров САП сразу после получения ими 50 тыс. дол. США неправомерной выгоды.

В ходе досудебного расследования установлено, что чиновник фискальной службы требовал и получил через адвоката-посредника неправомерную выгоду от основателя частной компании за принятие решения в уголовном производстве в пользу его фирмы.