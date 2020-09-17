На Буковині поліцейські вилучили у місцевого мешканця наркотики майже на ₴18 мільйонів

Співробітники Новоселицького відділення поліції вилучили у жителя району приблизно 100 кілограмів подрібнених рослин конопель. За фактом виявлення наркотичних засобів в особливо великих розмірах слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. Порушнику загрожує до 8 років позбавлення волі.

Під час профілактичного відпрацювання території Новоселицького району група реагування патрульної поліції помітила в селі Тарасівці підозрілого перехожого. Перевіривши вміст мішка, який був у чоловіка, правоохоронці знайшли там подрібнені рослини конопель.

Порушником виявився 46-річний житель села Ванчиківці, який раніше вже потрапляв у поле зору поліції через збут наркотиків. Під час огляду його домогосподарства співробітники Новоселицького відділення поліції виявили на горищі будинку та вилучили приблизно 100 кілограмів подрібнених рослин конопель. З цієї сировини зловмисник мав отримати не менше 60 кілограмів канабісу. Таким чином, правоохоронці перешкодили потраплянню до наркозалежних громадян 12 тисяч доз наркотику.

Усе вилучене поліцейські направили на експертизу до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

За вказаним фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією частини 3 статті 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські проводять досудове розслідування, встановлюють походження наркотичного засобу та можливу причетність правопорушника до збуту наркотиків.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області