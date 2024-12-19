32-річного жителя Одеського району засуджено за вбивство односельця
Зловмисник побив потерпілого так, що той невдовзі помер. Причиною агресивної поведінки став загублений під час спільних посиденьок телефон. За ґратами порушник проведе сім років.
Нагадаємо: в кінці червня до поліції звернувся житель одного з населених пунктів Дачненської сільської громади з повідомленням про трупний сморід від місця мешкання його 44-річного сусіда. Прибувши за вказаною заявником адресою, слідчо-оперативна група відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 виявила в будинку господаря без ознак життя зі слідами побиття.
В ході проведення слідчо-розшукових заходів поліцейські встановили, що п’ятьма днями раніше у потерпілого в гостях був 32-річний раніше судимий за вчинення крадіжки односелець. Чоловіки вживали алкогольні напої і під час застілля посварилися. Гість побив господаря кулаками, тупою стороною кухонної сокири та стільцем, кинув на потерпілого телевізор і покинув його оселю.
Тіло небіжчика слідчі направили на судово-медичну експертизу, за висновком якої причиною смерті чоловіка стали переломи грудини, ребер та крововилив у шлуночок серця.
Того ж дня слідчі затримали правопорушника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. В подальшому за клопотанням поліцейських на час досудового розслідування суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Як повідомив заступник начальника слідчого відділу відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 Сергій Слівченко, слідчі зібрали достатньо доказів вини фігуранта та висунули йому обвинувачення в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого. Завершивши слідство, що тривало під процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури, правоохоронці скерували обвинувальний акт за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України до суду.
На судовому засіданні обвинувачений пояснив, що під час перебування в гостях у знайомого виявив відсутність свого мобільного телефона й запідозрив чоловіка у крадіжці. Той заперечив свою причетність до зникнення гаджета, і це стало причиною для сварки з ним та побиття. Правопорушник у скоєному щиро розкаявся.
Вивчивши матеріали справи, дослідивши зібрані правоохоронцями докази та взявши до уваги каяття підсудного, суд визнав його винним і призначив йому мінімальне покарання, передбачене чинним законодавством за скоєний ним злочин, у вигляді семи років позбавлення волі.
Одеське районне управління поліції № 2